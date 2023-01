Truffa aggravata, sequestrati beni per un milione di euro

(ANSA) - POTENZA, 17 GEN - Beni per un valore complessivo di circa un milione di euro sono stati sequestrati da Carabinieri e Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza in cui sono coinvolti tre uomini di Rionero in Vulture (Potenza), accusati di aver raggirato una coppia di anziani. I tre devono rispondere, a vario titolo, di truffa aggravata, circonvenzione di persone incapaci, autoriciclaggio e tentata estorsione. (ANSA).