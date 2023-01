Covid: cambio sede per il punto vaccinale di Lauria

(ANSA) - POTENZA, 17 GEN - Cambio sede per il punto vaccinale anti-covid di Lauria (Potenza). Lo ha comunicato l'ufficio stampa dell'Asp (Azienda sanitaria di Potenza), specificando che "da domani 18 gennaio le attività vaccinali antincovid-19 si svolgeranno presso il nuovo hub del centro diurno socio-educativo 'Maria Montessori' di via XXV Aprile n.2 e non più presso la sede delle Suore Vincenziane (ex scuola materna paritaria)". (ANSA).