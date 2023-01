Basilicata: due bandi regionali per geometri e giardinieri

(ANSA) - POTENZA, 17 GEN - E' di un milione di euro la dotazione finanziaria, rinvenuta per 600 mila dal Pnrr e per 400 mila da un emendamento alla legge di bilancio regionale, a favore di Comuni ed enti di formazione accreditati, prevista da due bandi della Regione Basilicata i cui contenuti sono stati illustrati ai giornalisti, stamani a Potenza, dall'assessore regionale alla formazione, Alessandro Galella.

Nel dettaglio, l'ente territoriale punta alla formazione di due figure professionali cercate con insistenza dalle imprese e che in Basilicata sono "ormai introvabili": i geometri e i giardinieri artistici.

"La formazione e la specializzazione - ha spiegato Galella - sono strumenti su cui dobbiamo puntare per risolvere, da un lato, il problema della disoccupazione, dall'altro quello della mancanza di figure professionali specializzate e ricercate dalle imprese in Basilicata". (ANSA).