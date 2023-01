A Montescaglioso è di nuovo Carnevale, al via la 64/a edizione

(ANSA) - MATERA, 17 GEN - Sfilata di carri allegorici di cartapesta e dei personaggi della tradizione, come Carnevalone e ''U' zit e la zita'', e delle maschere di altri comuni lucani caratterizzeranno la 64/a edizione del Carnevale Montese in programma il 5,12, 19, 20 e 21 febbraio prossimo.

La manifestazione, che torna dopo un biennio condizionato dalla pandemia da covid 19, è stata presentata nel corso di una conferenza da amministratori comunali e della Pro Loco. Nel programma ritornano, in particolare, il concorso per il miglior carro trionfale, e quello per premiare il travestimento per le maschere più belle indossate da grandi e piccini. Le scelte sono affidate a una commissione, composta da esperti del settore. Nella giornata conclusiva del 21 febbraio, martedì grasso, sono in programma sfilate di gruppi mascherati e carri allegorici, la maxidiscoteca con il deejay Prezioso e il funerale del Carnevalone.

"E un evento che - hanno sottolineato gli organizzatori - conserva la tradizione montese ma che si presenterà rinnovata nell'organizzazione e nella programmazione di eventi e spettacoli rivolti a tutti, sono state organizzate, infatti, la sfilata antropologica delle maschere lucane tradizionali, la sfilata dei carri allegorici, spettacoli, concerti, laboratori e convegni oltre all'allestimento di un'area enogastronomica''.

