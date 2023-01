Transizione ecologica: in Basilicata bando su "idrogeno green"

(ANSA) - POTENZA, 16 GEN - "La Regione Basilicata riceverà altri dieci milioni di euro aggiuntivi ai 18,5 già disponibili dal Pnrr, a favore delle imprese che intenderanno aderire al bando che abbiamo approvato, dedicato a progetti per impianti di produzione di idrogeno green in aree industriali dismesse": lo ha detto stamani, a Potenza, il presidente della Regione, Vito Bardi, agli imprenditori che hanno partecipato all'incontro con la giunta, rappresentata dagli assessori alle infrastrutture, Donatella Merra, alle attività produttive, Alessandro Galella e all'ambiente, Cosimo Latronico, e altre parti interessate.

Bardi ha ricordato come la Basilicata, con Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Puglia, "sia regione pilota per investimento su 'idrogeno green' in siti già individuati" e punti "a dare vita a una strategia regionale sull'idrogeno per diventare una regione di sperimentazione e pioniera nel settore della rivoluzione verde e della transizione ecologica".

Il bando sarà pubblicato sul Bur entro il 31 gennaio, mentre entro il 31 marzo prossimo sarà definita la graduatoria dei progetti presentati. Il Bando regionale ripropone un modello di bando tipo, definito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

"L'avviso - ha concluso il governatore - è destinato a tutte le imprese, a prescindere dalla loro dimensione, intenzionate a realizzare siti di produzione di idrogeno green in aree industriali dismesse, sia singolarmente che congiuntamente, attraverso un contratto di rete o similari di massimo cinque soggetti". (ANSA).