Terremoto '80: dal 18 gennaio censimento a Bucaletto

(ANSA) - POTENZA, 16 GEN - Con l'obiettivo di "creare una banca dati aggiornata", il 18 gennaio comincerà a Bucaletto - il quartiere periferico di Potenza realizzato per ospitare i senzatetto del terremoto del 1980 - un censimento sulla popolazione che vi risiede. Lo ha annunciato l'assessore comunale ai servizi sociali, Fernando Picerno.

"Il censimento - ha spiegato Picerno - ha l'obiettivo di incrementare il patrimonio informativo sul territorio, quale vera e propria opportunità di rigenerazione urbana. Il reperimento dei dati attraverso l'attività di ricognizione garantirà all'amministrazione di creare una banca dati aggiornata, anche allo scopo di indirizzare al meglio le possibili strategie politiche e supportare le scelte necessarie per la ripresa e la costruzione del futuro della 'Cittadella'.

L'auspicio - ha concluso l'assessore - è che il 2023 sia l'anno simbolo della posa della prima pietra volta alla costruzione degli alloggi per i cittadini di Bucaletto, nell'ottica di una riqualificazione urbana complessiva". (ANSA).