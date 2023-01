Difesa civile: il prefetto di Potenza ha approvato il piano

(ANSA) - POTENZA, 16 GEN - Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha approvato il nuovo "Piano provinciale di difesa civile", attuando le linee guida del Ministero dell'Interno "per la gestione di eventi con armi o agenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare".

Il prefetto ha spiegato che "si tratta di un importante strumento pianificatorio di tipo discendente che, partendo dal nuovo Piano Nazionale recentemente approvato, tiene conto a livello locale delle caratteristiche del nostro territorio, degli obiettivi sensibili e della concreta disponibilità di risorse, in termini di uomini, mezzi, materiali ed equipaggiamenti". Il prefetto ha annunciato la "prossima programmazione" di un'esercitazione provinciale di difesa civile" per testare l'efficacia del piano. (ANSA).