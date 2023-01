Comuni: a Potenza FdI cresce di due esponenti in consiglio

(ANSA) - POTENZA, 16 GEN - "L'intera 'Lista civica per la città' aderisce a Fratelli d'Italia": lo ha annunciato stamani, a Potenza, il segretario provinciale del partito, Giuseppe Giuzio, nel dare il benvenuto all'assessore comunale all'urbanistica, Antonio Vigilante, e alla consigliera Ilaria Telesca.

"Aumenta il nostro numero in consiglio comunale - ha aggiunto Giuzio - non ambiamo, però, a ottenere postazioni, ma solo una legittimazione politica".

Vigilante e Telesca, con la lista civica, erano a sostegno nelle elezioni comunali del 2019 del sindaco Mario Guarente (Lega):"Altra collocazione - hanno detto i due - per noi non era immaginabile. Facciamo parte di un movimento giovanile di destra che ha sempre militato con questi ideali. Vogliamo continuare a creare le condizioni affinché il centrodestra continui a governare in città".

Sulla nomina del presidente del consiglio comunale, carica vacante da più di un anno, Vigilante ha concluso: "Alle condizioni che sono sopravvenute sarà opportuno aprire un ragionamento. Come gruppo di Fratelli d'Italia saremo determinati a far valere il nostro peso e, soprattutto, faremo valere una sorta di ragionevolezza per perseguire l'obiettivo comune di un centrodestra compatto e che possa saper gestire le criticità di Potenza". (ANSA).