Sanità: Fadoi, anziani ricoverati fino 4 giorni oltre il dovuto

(ANSA) - POTENZA, 14 GEN - In Basilicata anziani ricoverati "rimangono fino a quattro giorni oltre il dovuto perché in casa nessuno li assiste e mancano strutture intermedie". Un'indagine della Fadoi (Federazione dei medici internisti ospedalieri) "stima che in Basilicata le giornate di ricovero inappropriate siano circa 15 mila per una spesa di undici milioni".

"È il peso che - è scritto nella nota - ricade indebitamente sulla sanità pubblica a causa delle carenze del sistema di assistenza sociale, ma anche dei servizi territoriali sanitari poco attrezzati alla presa in carico di questi pazienti. La survey indica che dalla data di dimissioni indicata dal medico a quella effettiva di uscita in Basilicata in media gli anziani ricoverati passano oltre dovuto in ospedale in media dai due ai quattro giorni in più".

"Da sempre - ha sottolineato il presidente della Fadoi Basilicata, Giuseppe Nicoletti - la regione soffre la mancanza di strutture alternative al ricovero ospedaliero soprattutto per persone anziane. L'ampio ventaglio di opzioni, del Dm 77, che mira a svolgere il ruolo principale della continuità di cura, risulta essere un libro dei sogni e non viene specificato chi fa che cosa e che competenze vengono messe in campo. Istituire medicine per il Post-acuto sia a carattere riabilitativo che assistenziale nelle vicinanze degli ospedali per acuti e l'intervento più importante e al momento necessario". (ANSA).