Viabilità: dal 16 gennaio riaprono tre viadotti sul raccordo

(ANSA) - POTENZA, 13 GEN - Da lunedì prossimo, 16 gennaio, "in anticipo di oltre due mesi sui tempi contrattuali e sul relativo cronoprogramma dei lavori", tornerà normale la circolazione su tre viadotti del raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni (Salerno).

Lo ha annunciato l'Anas, spiegando che si tratta dei viadotti Vose, Cataldo e Agoglia: gli interventi di manutenzione programmata hanno richiesto una spesa di 3,4 milioni di euro. Il tratto interessato è lungo oltre 2,5 chilometri, tra gli svincoli di Balvano e Picerno. Lungo il raccordo Potenza-Sicignano l'Anas sta effettuando interventi di manutenzione programmata "per oltre 105 milioni di euro: in particolare interventi per 30 milioni riguardano la galleria "del Marmo", dieci milioni la galleria "Montagnola" e 3,5 milioni di euro la galleria "Vetranico". (ANSA).