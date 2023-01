Libri: a Ferrandina Milanello raccontato da Di Stefano

(ANSA) - POTENZA, 13 GEN - Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport e inviato per il Milan, sarà a Ferrandina (Matera) il prossimo 15 gennaio per la presentazione del suo libro "Milanello, la Casa del Diavolo". L'evento - è spiegato in un comunicato - è organizzato dal Milan Club Ferrandina in collaborazione con il Milan Club Muro Lucano e il Milan Club Matera.

La giornata comincerà alle ore 10,30 al Cine Teatro comunale Domenico Bellocchio con la presentazione del libro di Di Stefano che sarà moderata dal giornalista Maurizio Cardone. A seguire, "il pranzo di Villa Schiuma a Matera con oltre duecento partecipanti, vertici Aimc (associazione italiana Milan Club).

Tifosi e appassionati potranno scattare foto ricordo con la Champions League vinta dal Diavolo nel 2007". In quell'occasione, "si terrà la presentazione di un altro libro, quello di Daniele Mascolo, fotografo da anni vicino al mondo Milan che ha da poco pubblicato il suo 'Succede solo a chi ci crede', una raccolta di 700 scatti che raccontano l'ultimo scudetto rossonero.

"Felice - ha detto Di Stefano - di fare tappa in Basilicata per presentare il mio primo libro. È una regione piena di identità, nella quale c'è tanta passione per il calcio. Spesso incontro tifosi lucani che seguono il Milan e spero di trovarne tanti domenica a Ferrandina: sarà bello poter condividere con loro storie, aneddoti, retroscena, ma più in generale il clima unico che si respira dalle parti del centro sportivo più vincente del mondo: Milanello".

"Stiamo lavorando tantissimo - hanno sottolineato Antonio Regina (Presidente del Milan Club Ferrandina), Danilo Mennonna (Presidente Milan Club Muro Lucano) e Donato Braia (Presidente Milan Club Matera) - alla realizzazione di questo evento, è un qualcosa a cui teniamo molto. Il riscontro è molto buono, in Basilicata la passione per il Milan è forte e lo stiamo vedendo in modo particolare in questi giorni. Sarà un'occasione per mostrare ai nostri prestigiosi ospiti le bellezze di questa regione. La sinergia tra i club è preziosa e in questo caso sta dando frutti molto buoni. Grazie a questa stretta collaborazione riportiamo la Champions in Basilicata dopo tanti anni". (ANSA).