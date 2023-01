Covid: in Basilicata positivi in netto calo

(ANSA) - POTENZA, 13 GEN - Sono 815 i nuovi positivi registrati in Basilicata nella settimana dal 6 al 12 gennaio, in netta diminuzione rispetto ai 1.178 della settimana precedente: i dati sono contenuti nel bollettino della task force regionale.

E' stato registrato un altro decesso e quindi salgano a 973 i residenti morti per il covid. Sono stati processati 4.427 tamponi e il tasso di positività è stato del 18 per cento. In una settimana sono guarite 436 persone, in aumento rispetto alle 404 guarite nella settimana precedente. In isolamento domiciliare vi sono 8.464 persone contro le 8.122 del precedente bollettino.

Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 49 persone, una delle quali è curata in terapia intensiva, al Madonna delle Grazie della città dei Sassi. (ANSA).