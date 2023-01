Andretta: "Ecco il piano di rilancio di Acquedotto lucano"

(ANSA) - POTENZA, 13 GEN - "Riduzione dei consumi e produzione di energie rinnovabili saranno alla base del piano di risanamento e rilancio di Acquedotto Lucano": lo ha detto, oggi a Potenza, l'amministratore unico dell'azienda, Alfonso Andretta, durante l'assemblea straordinaria dei soci.

"Pur in un contesto sfavorevole - ha aggiunto Andretta - determinato dall'incremento della bolletta energetica del 280 per cento, sono cresciuti gli incassi del 2022, pari a circa 76 milioni di euro, con un incremento di circa dieci milioni rispetto al 2021. La Regione Basilicata ha erogato un contributo pari a 13,5 milioni di euro destinati alle emergenze idriche e al contenimento delle tariffe e un ulteriore contributo per il 2023 per la NewCo". (ANSA).