Covid: Asm, "poche somministrazioni, nuovi orari per i vaccini"

(ANSA) - POTENZA, 03 GEN - L'Azienda sanitaria locale di Matera, in una nota, ha comunicato "i nuovi orari di apertura dei punti vaccinali territoriali per la somministrazione del vaccino anti Covid, in vigore da ieri, 2 gennaio", evidenziando che "la nuova organizzazione risulta in linea con le ridottissime somministrazioni e con l'esigenza di accorpamento delle stesse al fine di ottimizzare le dosi e i flaconi di vaccino" In particolare, "il punto vaccinale di Matera sarà aperto il martedì e il giovedì dalle ore 8 alle 13 presso l'ambulatorio di vaccinazione ubicato nella sede di Via Montescaglioso. Le tendostrutture del Qatar, pertanto, rimarranno chiuse per le somministrazioni dei vaccini. Il punto vaccinale di Policoro sarà aperto il lunedì dalle 8 alle 13 presso l'attuale sede di via Moncenisio. Il punto vaccinale di Tinchi sarà aperto il venerdi dalle 8 alle 13 nella palazzina adiacente al presidio ospedaliero. Per quanto riguarda Tricarico, l'utenza che volesse vaccinarsi dovrà recarsi a Matera nei giorni ed orari sopra indicati presso la sede di Via Montescaglioso, oppure rivolgersi al proprio medico di famiglia, presso la Casa della Salute ubicata all'interno del presidio ospedaliero di Tricarico. Il punto vaccinale di Stigliano sarà aperto il mercoledì dalle ore 8 alle 13. Il punto vaccinale è ubicato nella palazzina frontale all'ingresso del pronto soccorso". (ANSA).