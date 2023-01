Controlli Carabinieri a Potenza, tre persone denunciate

(ANSA) - POTENZA, 01 GEN - I gestori di due locali aperti al pubblico situati in via Pretoria, nel centro di Potenza, sono stati multati ciascuno per mille euro a causa della musica a volume alto che diffondevano. In un caso i Carabinieri sono intervenuti su richiesta di un cittadino, nell'altro sono stati gli stessi militari a rilevare "il disturbo arrecato".

Durante i controlli, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un cittadino nigeriano, che ha mostrato loro un documento di identità falso; e altre due persone, una trovata alla guida sotto l'effetto di cannabinoidi, l'altra dell'alcol.

I militari hanno controllato oltre 200 autoveicoli e 25 locali pubblici e privati, identificando quasi 350 persone e rilevando 30 contravvenzioni al Codice della strada, con un importo di circa 3.600 euro. (ANSA).