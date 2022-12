Nuove attività multimediali nel Polo Bibliotecario di Potenza

(ANSA) - POTENZA, 01 DIC - Il Polo bibliotecario di Potenza si arricchisce di un nuovo spazio per promuovere l'innovazione tecnologica, le competenze digitali e l'apprendimento creativo: è stato inaugurato nella sede dell'istituto culturale il "Fab Lab", un laboratorio didattico digitale.

Si tratta del primo spazio permanente dedicato alla nuova era digitale ed allestito in una biblioteca dell'intero Sud Italia.

Dal coding, alla stampa in 3D, alla robotica educativa, passando attraverso la fabbricazione digitale, saranno previste attività di laboratorio gratuite e rivolte a diverse fasce d'età, corsi, workshop, seminari dedicati ai principali aspetti della rivoluzione digitale.

La dotazione tecnologica e informatica sarà sempre a disposizione degli utenti, che potranno prenotarsi e usufruire dello spazio nell'orario di apertura della biblioteca, per creare e condividere i propri progetti con una comunità di makers, programmatori, creativi e semplici appassionati. (ANSA).