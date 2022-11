Fuga di gas, esplosione in una casa: due feriti gravi a Matera

(ANSA) - MATERA, 26 NOV - Un'esplosione, causata quasi sicuramente da una fuga di gas, è avvenuta poco fa a Matera in un appartamento in via Torino, al rione Villa Longo: sono rimaste ferite due persone.

I due feriti - un uomo e una donna - sono stati trasportati dal 118 "Basilicata soccorso" prima all'ospedale Madonna delle Grazie della Città dei Sassi e poi, insieme a un terzo, al Policlinico di Bari, a causa della gravità delle ustioni riportate.

Sul posto sono hanno lavorato Carabinieri, Vigili urbani e Polizia locale. Le altre persone (in totale una quindicina) che vivono nella palazzina sono state sgomberate. Alcuni residenti nella palazzina dove c'è stata l'esplosione, poco prima, avevano segnalato un forte odore di gas. (ANSA).