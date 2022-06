Comunali: a Policoro si va verso il ballottaggio

(ANSA) - POTENZA, 13 GIU - Sono quasi certamente Enrico Bianco, candidato del centrodestra, e Nicolino Lopatriello, sostenuto da alcune liste civiche, i due candidati a sindaco di Policoro (Matera) che si sfideranno al ballottaggio, fra due settimane, per conquistare la vittoria: il primo ha ottenuto una percentuale di voti che supera il 48 per cento, il secondo è intorno al 37 per cento. Distanziato Gianluca Marrese (centrosinistra), che ha ottenuto il 14 per cento dei voti.

Negli altri 21 comuni lucani dove ieri si è votato, il sindaco è stato eletto nella maggior parte dei casi. Vi sono però ancora comuni dove lo spoglio delle schede va a rilento e i risultati, anche se delineati, non sono ufficiali.

Ecco i risultati ufficiali finora, nel Potentino: Abriola: sindaco è Romano Triunfo; Albano di Lucania: Bruno Santamaria; Baragiano: Giuseppe Ferdinando Galizia; Calvello: Anna Cantisani; Castelgrande: Francesco Cianci; Castelsaraceno: Rocco Rosano; Episcopia: Egidio Vecchione; Maschito: Rafti Luigi; Montemilone: Antonio D'Amelio; Palazzo San Gervasio: Rapolla: Biagio Cristofaro; Ruoti: Franco Gentilesca; San Costantino Albanese: Renato Iannibelli; Vietri di Potenza: Christian Giordano.

In provincia di Matera: Colobraro: sindaco Nicola Lista; Grassano: Filippo Luberto; San Mauro Forte: Nicola Giuseppe Savino; Stigliano: Francesco Micucci. (ANSA).