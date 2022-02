Sociale: 230 mila euro in Basilicata per lo "Sport di tutti"

(ANSA) - POTENZA, 15 FEB - Sarà di 230 mila euro la dotazione finanziaria destinata alla Basilicata per la realizzazione di quattro progetti del bando nazionale "Sport di tutti", per promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutta la popolazione, per migliorarne salute e benessere, abbattendo le barriere economiche: è questo l'obiettivo di due differenti interventi denominati, "Sport di tutti inclusione" e "Sport di tutti i quartieri".

I progetti per il sostegno dello sport di base, che sono stati promossi da "Sport e Salute", la società finanziata al cento per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono stati presentati stamani a Potenza in un incontro con i giornalisti. "Sport di tutti inclusione", ha spiegato il segretario regionale di Basilicata di "Sport e Salute", Matteo Trombetta, "mira a finanziare i progetti di eccellenza proposti da associazioni e società sportive che svolgono attività di carattere sociale sul territorio e che utilizzano lo sport come strumento di prevenzione, inclusione e recupero sociale".

Sono 137 i primi progetti sportivi e sociali finanziabili, di cui 53 per il Sud; nella regione Basilicata sono due le società sportive che sono state ammesse al finanziamento: si tratta di "Hermana studio sport" nella provincia di Potenza e A.S.D. "New libellula dance" nella provincia di Matera. (ANSA).