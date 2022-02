ANSA-IL-PUNTO/Covid: Basilicata sempre bianca, positivi in calo

(ANSA) - POTENZA, 11 FEB - Nessun decesso comunicato nelle ultime 24 ore. E per il secondo giorno consecutivo, in Basilicata, è stato segnalato un maggior numero di guariti rispetto a quello dei positivi. Così il numero degli attualmente positivi ha fatto registrare un nuovo, lieve ma significativo calo: da 20.140 a 20.079.

Nella prima giornata senza l'obbligo delle mascherine all'aperto, con il presidente della Regione, Vito Bardi, che comunque, via social, "raccomanda sempre la massima prudenza e comportamenti individuali responsabili", un'altra buona notizia è arrivata dal consueto monitoraggio settimanale stilato dal Ministero della Salute e dall'Istituto superiore di Sanità: Ebbene, dopo il passaggio in giallo del Molise, la Basilicata (rt a 0,76, con la classificazione 'a rischio basso') e l'Umbria sono rimaste le due uniche regioni in giallo.

Per i lucani, l'unico dato in controtendenza è quello delle persone ricoverate: ora sono 105, rispetto alle 95 di inizio settimana. Di queste 105, sette sono curate in terapie intensiva, quattro al San Carlo di Potenza e tre al Madonna delle Grazie di Matera.

Ieri sono stati processati 4.390 tamponi (molecolari e antigenici), con 682 positivi, dei quali 656 residenti in regione (410 in provincia di Potenza e 246 in quella di Matera).

Sono state invece accertate 724 guarigioni, 717 di persone residenti in regione (in totale 51.518). Per quanto riguarda le vaccinazioni (ieri ne sono state effettuate 2.132) sono "465.073 i lucani che hanno ricevuto la prima dose (84,1%), 429.245 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (77,6%) e 321.494 (58,1%) quelli che hanno ricevuto la terza". (ANSA).