ANSA-IL-PUNTO/Covid: in Basilicata l'incidenza cala lentamente

(ANSA) - POTENZA, 08 FEB - Come nelle altre regioni del Sud, fatta eccezione per la Puglia, e a differenza del resto dell'Italia, in Basilicata, seppur in questa quarta ondata pandemica sempre zona bianca, l'incidenza (numero di casi positivi per 100.000 abitanti) non diminuisce ancora in modo significativo. Lo ha rilevato il matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le applicazioni del calcolo 'M.Picone', del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). In particolare, nella settimana dal 24 al 30 gennaio, in Basilicata l'incidenza era stata calcolata in mille, in quella dal 31 gennaio al 6 febbraio in 965. "Gli alti valori attuali dell'incidenza - ha sottolineato Sebastiani - suggeriscono, al di là della fine dell'obbligo della mascherina all'aperto, di continuare a usarla in tutte le condizioni a rischio, indipendentemente dall'essere al chiuso o all'aperto".

E dal bollettino diffuso stamani dalla task force regionale sulla pandemia è emerso che sono 1.182 i positivi accertati in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 7.111 tamponi (molecolari e antigenici). Sono stati registrati anche tre decessi (con il totale delle vittime lucane salito a 673) e 1.080 guarigioni (in totale 49.130). I lucani attualmente positivi sono 20.252, dei quali 20.154 in isolamento domiciliare. Negli ospedali lucani sono ricoverate 98 persone (tre più di ieri), sei delle quali (tre al San Carlo di Potenza e tre al Madonna delle Grazie di Matera) sono curate in terapia intensiva.

Per quanto riguarda le vaccinazioni (ieri ne sono state effettuate 2.930) sono "464.731 i lucani che hanno ricevuto la prima dose (84%), 427.963 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (77,4%) e 315.844 (57,1%) quelli che hanno ricevuto la terza". A proposito della campagna vaccinale, il segretario dei Radicali lucani, Maurizio Bolognetti, ha annunciato di aver "indirizzato alle Procure della Repubblica di Potenza e Lagonegro una denuncia nella quale ipotizzo i reati di estorsione e violenza privata in relazione all'obbligo di vaccinazione, con relativa sospensione dal lavoro" introdotto dal Governo per gli over 50. (ANSA).