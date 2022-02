ANSA-IL-PUNTO/Covid: Basilicata zona bianca, l'83,7% degli alunni in presenza

(ANSA) - POTENZA, 04 FEB - La Basilicata resta zona bianca e fa un altro passo verso l'uscita dalla quarta ondata della pandemia. Non a caso, per la prima volta da quando, lo scorso 18 gennaio, vengono presi in considerazione anche i tamponi antigenici, in un giorno feriale, il numero dei positivi è rimasto sotto quota mille.

Sono stati infatti 929 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 5.968 tamponi. Dei 929 tamponi positivi, 902 sono di persone residenti in regione (501 in provincia di Potenza e 401 in quella di Matera). Sono stati registrati anche altri quattro decessi, con il totale delle vittime lucane salito a 667 e sono state accertate 872 guarigioni, 850 riguardano persone residenti in regione (in totale 46.340). I lucani attualmente positivi sono 19.648, dei quali 19.553 in isolamento domiciliare. Negli ospedali lucani sono ricoverate 95 persone (una meno di ieri), quattro delle quali (due a Potenza e due a Matera) sono curate in terapia intensiva.

Capitolo vaccinazioni: ieri ne sono state effettuate 3.194.

Sono "463.141 i lucani che - è sottolineato nel bollettino di aggiornamento quotidiano diffuso dalla task force - hanno ricevuto la prima dose (83,7%), 425.170 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (76,8%) e 307.029 (55,5%) quelli che hanno ricevuto la terza".

Nel monitoraggio settimanale del Ministero dell'Istruzione, riferito al periodo tra il 24 e il 29 maggio, è invece specificato che in Basilicata l'83,7% degli alunni ha frequentato le lezioni in presenza, rispetto a una media nazionale dell'81,2%, mentre è del 14,2 la percentuale delle classe e delle sezioni in Dad (rispetto alla media nazionale del 17,2%).

E da marzo 2021 al 3 febbraio 2022- secondo quanto emerge dal 44/mo Report settimanale dell'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) - sono invece 229 i pazienti lucani con covid 19 trattati con gli anticorpi monoclonali, 19 nell'ultima settimana. (ANSA).