ANSA-IL-PUNTO/Covid: Basilicata, in arrivo 3 team della Difesa

(ANSA) - POTENZA, 17 GEN - Altri cinque morti: è la cifra - una delle più gravi in assoluto, dall'inizio della pandemia - che più spicca nel bollettino della task force regionale e che da sola segna un giorno nero in Basilicata, dove il covid ha fatto finora 635 morti fra i residenti.

Una cifra grave soprattutto perché dall'osservatorio della Regione è trapelata oggi l'impressione - fondata sui dati - che i positivi siano in calo rispetto a una settimana fa: con tante cautele, perché nelle regioni piccole le oscillazioni sul periodo breve vengono prese appunto con grande attenzione, ma un piccolo segnale.

Il bollettino quotidiano della task force, invece, è impietoso: cinque nuove vittime - residenti a Venosa, Senise, Accettura, Matera e Pomarico - e 145 nuovi positivi, registrati dopo l'esame di 618 tamponi. Il maggior numero di positivi è stato registrato a Matera (19), seguita da Potenza e Policoro (14), Montescaglioso (13) e Pomarico (12). In totale, i residenti in isolamento domiciliare sono 13.650. Sono state anche registrate 276 nuove guarigioni: il totale di coloro che hanno superato la malattia ha raggiunto quota 33.055.

Negli ospedali sono ricoverate 90 persone, due delle quali (una a Potenza, l'altra a Matera), sono curate in terapia intensiva: un dato che conferma la Basilicata nella migliore posizione come indice di riempimento. Per quanto riguarda le vaccinazioni, "sono 455.859 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (82,4 per cento), 417.909 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (75,5 per cento) e 235.571 (42,6 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose".

E "per incrementare lo screening della popolazione scolastica" e "offrire un supporto alle Asl per incrementare le vaccinazioni domiciliari, il Comando operativo di vertice interforze e la Struttura del commissario straordinario per l'emergenza covid - 19 "hanno aderito - ha annunciato il governatore Vito Bardi - a una richiesta della Regione Basilicata" inviando tre team della Difesa. (ANSA).