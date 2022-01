Sassoli: a Matera 2019 fu accolto dalle bandiere dell'Europa

(ANSA) - MATERA, 11 GEN - "Ci uniamo all'Europa intera nell'esprimere il nostro profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli: in occasione della cerimonia di chiusura di Matera Capitale Europea della Cultura il 20 dicembre 2019, dopo una intera giornata trascorsa nella Città dei Sassi fra visite alle mostre, incontri con la comunità e la riunione del Consiglio di amministrazione sulla legacy, una gremita Cava del Sole lo accolse sventolando le bandiere dell'Europa". Lo hanno sottolineato, in una nota, il vicepresidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, Michele Somma, "a nome dell'intero Cda, e il direttore Giovanni Oliva per tutto lo staff". (ANSA).