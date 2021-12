ANSA-IL-PUNTO/Covid:in Basilicata 'numeri' in continua crescita

(ANSA) - POTENZA, 30 DIC - Tutti in fila per i tamponi, alle tende del Qatar di Potenza e Matera, e nelle farmacie di tutta la regione: la Basilicata - passata in rosso nella mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) - si avvicina alla fine del 2021 con numeri mai visti prima e che nei prossimi giorni potrebbero continuare ad aumentare. Ed è in continua crescita anche il dato dei ricoverati in area non critica (ora 62, a inizio dicembre erano 14) tanto che l'Agenas ha certificato che è stata raggiunta la soglia del 15 per cento, comunque al di sotto della media nazionale del 17 per cento. Restano invece due i pazienti covid in terapia intensiva, all'ospedale Madonna delle Grazie, "unico dato confortante, spiegabile - ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi, con la massiccia adesione dei lucani alla campagna vaccinale e che al momento ci tiene lontani dalla zona gialla.

Un andamento pandemico che non può far star tranquilli, come messo in evidenza anche dal consueto monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Dal 22 al 28 dicembre, in Basilicata, è stata infatti "registrata una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per centomila abitanti (577) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (94,3%) rispetto alla settimana precedente". I dati Gimbe "ci mostrano una situazione preoccupante anche in Basilicata", ha aggiunto Bardi, il quale ha chiesto "a tutti di limitare al massimo i partecipanti alle cene familiari di fine anno, restringendo le riunioni di famiglia ai congiunti più stretti".

I numeri. Per il terzo giorno consecutivo in Basilicata è stato registrato un nuovo record di positivi al covid-19: 586 su 2.704 tamponi molecolari esaminati. Ieri erano stati 484 su 2.330. Dei 530 positivi lucani, 96 sono residenti a Potenza, 56 a Matera e 53 a Lavello (Potenza).

Un segnale di speranza per il nuovo anno arriva dal secondo hub vaccinale di Matera, quello allestito dal Comune e dall'Asm (l'Azienda sanitaria locali) nella sala consiliare Pasolini, dove dal 2 gennaio saranno somministrate le dosi per i bambini e il personale scolastico. (ANSA).