CdC: bilancio regionale 2019 e 2020 approvato con eccezioni

(ANSA) - POTENZA, 21 DIC - La sezione di controllo della Corte dei Conti della Basilicata ha trattato congiuntamente i rendiconti degli esercizi della Regione degli anni 2019 e 2020: ha disposto la parifica parziale per le due annualità con diverse eccezioni per ogni anno.

Per il presidente della Regione, Vito Bardi, si tratta di "un bilancio parificato con queste eccezioni che sono tante, ma che da un punto di vista qualitativo non sono una preoccupazione.

Sicuramente - ha aggiunto il presidente - la collaborazione tra istituzioni è una cosa fondamentale e noi - ha concluso Bardi - utilizzeremo queste sollecitazioni fatte dalla Corte negli anni per portarci a regime". (ANSA).