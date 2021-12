ANSA-IL-PUNTO/Covid: terapie intensive Basilicata sempre vuote

(ANSA) - POTENZA, 06 DIC - In Basilicata lo "zero" nella casella dei pazienti covid ricoverati nelle terapie intensive è stato confermato anche nelle prime ore dell'entrata in vigore del super green pass: nessun problema particolare è stato segnalato a Potenza e a Matera.

Stamani, nel terminal bus del capoluogo, dove arrivano i pullman dagli altri centri lucani e da altre regioni, la polizia municipale ha controllato tutte le persone in arrivo: una di loro è stata sanzionata perché priva del green pass. Davanti alle scuole, i controlli sono stati fatti a campione ma gli agenti operanti hanno anche parlato con i ragazzi, sottolineando l'importanza di avere il green pass. Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha reso noto che sono circa 200 i rappresentanti delle forze dell'ordine che parteciperanno ai controlli, da oggi in poi. Controlli sono stati fatti anche a Matera, nella stazione di arrivo dei bus: le verifiche continueranno a campione sia per i viaggiatori sui mezzi pubblici sia per i locali, in particolare nei ristoranti.

Per quanto riguarda i numeri della pandemia, sessantatré dei 1.162 dei tamponi molecolari esaminati nel fine settimana19. E la task force regionale, aggiungendo che sono state registrate altre 37 guarigioni di persone residenti in regione. Sempre nel fine settimana sono state effettuate 5.851 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 438.910 (79,3 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 406.919 (73,6 per cento). Hanno ricevuto la terza dose 71.705 persone (13 per cento). In serata, la Regione ha annunciato che mercoledì 8 dicembre, in occasione della Festa dell'Immacolata, i punti vaccinali resteranno chiusi e che "la campagna vaccinale riprenderà normalmente da giovedì 9 dicembre".

Le persone ricoverate con il covid-19 negli ospedali lucani sono 14, nessuna delle quali - come detto - in terapia intensiva. I lucani attualmente positivi sono 1.175 (sette giorni fa erano 1.081), dei quali 1.161 in isolamento domiciliare. In totale le vittime lucane della pandemia sono 604, i guariti 29.166. (ANSA).