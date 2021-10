Terremoto '80: a Vietri di Potenza lavori in una parte del centro storico

(ANSA) - POTENZA, 20 OTT - "Finalmente nel cuore del nostro centro storico, lasciato da oltre 40 anni in stato di abbandono e degrado, a seguito di un ampio intervento di pulizia e sanificazione, saranno eseguite demolizioni, realizzati nuovi impianti per la regimentazione delle acque, effettuate pavimentazioni, illuminazioni, percorsi utili a rendere fruibili diversi spazi". Così - in una nota diffusa dall'ufficio stampa - il sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano, evidenziando che "a 41 anni dal terremoto del 1980, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della rupe e del centro storico nelle aree di via San Biagio e via San Michele, quasi totalmente distrutte dal violento sisma che classificò Vietri come paese del cratere".

Si tratta "di un intervento voluto fortemente dall'amministrazione comunale, che ha presentato un progetto ed ottenuto un finanziamento ministeriale di 700 mila euro. Dopo decenni di abbandono e degrado, l'area finalmente verrà riqualificata e messa in sicurezza. Da molti anni lo chiedevano le tante famiglie che vivono nell'area. E martedì, dopo l'iter burocratico, il cantiere ha preso il via.

Si tratterà - ha proseguito il sindaco - di un'opera molto complessa e specifica che mirerà alla messa in sicurezza della popolazione e alla salvaguardia del patrimonio storico, mediante il supporto continuo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata".

Giordano ha aggiunto che "contestualmente" la Giunta comunale ha approvato "un nuovo progetto di valorizzazione storica dell'area, per un altro milione di euro. Puntiamo a recuperare la nostra memoria storica rendendo l'area nuovamente fruibile, in totale sicurezza". (ANSA).