Serie C: il Picerno ingaggia Gerardi e Reginaldo

(ANSA) - POTENZA, 31 AGO - Federico Gerardi è un nuovo calciatore dell'Az Picerno (serie C, girone C). Lo ha reso noto l'ufficio stampa della società lucana, ricordando che l'attaccante, "già a disposizione del mister Antonio Palo", conta circa 400 presenze tra i professionisti. E in serata è stato ufficializzato anche l'ingaggio di Reginaldo, giocatore con un passato anche in serie A.

Dopo il pareggio 0-0 all'esordio in casa della Vibonese, sabato prossimo, 4 settembre, alle ore 20.30 il Picerno ospiterà il Catanzaro: in attesa del termine dei lavori di adeguamento del "Curcio", il match si disputerà allo stadio Viviani di Potenza. (ANSA).