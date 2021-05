ANSA-IL-PUNTO/COVID: la Basilicata 'vede' l'immunità di gregge

(ANSA) - POTENZA, 26 MAG - Fine luglio-inizio agosto: è il periodo che, per la Basilicata, grazie alla campagna vaccinale, potrebbe segnare il raggiungimento della tanto sospirata immunità di gregge. Questa è la previsione fatta dal direttore generale del Dipartimento regionale Salute, Ernesto Esposito, intervenendo stamani all'incontro on line "La sanità che cambia nel dopo pandemia", organizzato dalla rivista dell'Eni "Orizzonti - Idee dalla Basilicata", a cui, tra gli altri, ha partecipato anche il Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri.

La previsione di Esposito, ovviamente, è condizionata dall'approvvigionamento di vaccini anti-covid. Nel mese di giugno dovrebbero arrivare oltre centomila dosi che farebbero segnare la svolta decisiva. Per ora, però, bisogna fare i conti con l'insufficienza di forniture dei preparati Pfizer e Moderna: in provincia di Potenza tutto dovrebbe tornare regolare nei primi giorni di giugno. In quella di Matera, invece, proprio oggi l'Asm ha dovuto comunicare il posticipo delle seconde dosi di Pfizer che, in un primo momento, erano state programmate da domani, 27 maggio, al 2 giugno. Va, comunque, sottolineato che nelle ultime ore sono state consegnate diverse migliaia di dosi che dovrebbero permettere il ritorno alla normalità. Secondo quanto riporta il sito del Governo, aggiornato alle ore 17.09, in Basilicata sono state somministrate 307.670 dosi, pari al 90,4 per cento delle 340.235 consegnate.

I numeri lucani della pandemia continuano a essere rassicuranti. Ieri sono stati analizzati 1.164 tamponi molecolari: solo 66 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 65 appartengono a persone residenti in regione. Nelle ultime 24 ore la task force non ha registrato alcun decesso, con il totale delle vittime lucane fermo quindi a 550 (solo due negli ultimi sette giorni). Sono 79 le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali solo quattro in terapia intensiva, una all'ospedale San Carlo di Potenza e tre al Madonna delle Grazie di Matera. Con 170 nuove guarigioni (in totale 20.882), il numero dei lucani attualmente positivi è sceso da 4.210 a 4.105 (4.307 in isolamento domiciliare). (ANSA).