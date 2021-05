A Potenza il primo giugno recupero delle secondi dosi Pfizer 'saltate' il 19 maggio

(ANSA) - POTENZA, 25 MAG - A Potenza, nel secondo hub vaccinale, allestito nella palestra "Rocco Mazzola" di via Roma, il prossimo primo giugno saranno somministrate le seconde dosi di Pfizer non inoculate il 19 maggio scorso per l'insufficienza delle forniture. Le prime dosi Pfizer "saltate" sempre il 19 maggio saranno invece recuperate il 2 giugno. Poi dal 3 giugno le somministrazioni riprenderanno regolarmente e saranno recuperate le prime dosi Pfizer non inoculate dal 21 maggio al 2 giugno.

Finora è stato immunizzato (con doppia dose) il 18,48% dei lucani, una percentuale che, tra le Regioni, pone la Basilicata dietro solo alla Liguria. (ANSA).