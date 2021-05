Ha in casa un pistola, munizioni e cocaina: uomo arrestato

(ANSA) - MELFI, 01 MAG - Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai Carabinieri, a Melfi (Potenza), con le accuse di detenzione di droga a fini di spaccio e detenzione illegale di una pistola.

Durante una perquisizione domiciliare, i Carabinieri non hanno trovato "alcunché di anomalo". Ma in un locale vicino alla casa, che gli investigatori "sapevamo essere nella materiale disponibilità" dell'uomo - il quale ha cercato di negare per non consegnare le chiavi del portone ai militari - sono stati trovato 50 grammi di cocaina, attrezzi per confezionare le dosi e una pistola calibro7,65, con il numero di matricola cancellato, e 76 proiettili. (ANSA).