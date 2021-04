ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Basilicata cerca trasporti più sicuri

(ANSA) - POTENZA, 28 APR - Miglioramento dei trasporti e 170 mila lucani con almeno una dose di vaccino: così, oggi, la Basilicata ha cercato "consolazione" dai numeri impietosi del bollettino quotidiano della lotta al covid, che hanno fatto registrare 191 nuovi contagiati e altri sei morti.

Il miglioramento dei trasporti - soprattutto scolastici - avverrà con l'utilizzazione di 55 autobus turistici. Lo ha annunciato l'assessore regionale ai trasporti, Donatella Merra: è una misura che, nelle intenzioni, permetterà di rispettare il distanziamento sui mezzi.

Anche dalla campagna vaccinale la Basilicata ha tratto motivo di speranza: secondo i dati ufficiali, in regione il totale delle somministrazioni ha toccato quota 170.490 rispetto alle 195.365 dosi consegnate (con una percentuale dell'87,3 per cento). L'importanza della campagna vaccinale è da tempo chiara a tutti: le Province di Potenza e Matera hanno deciso di mettere a disposizione "le palestre annesse agli edifici scolastici di proprietà", un modo - hanno spiegato i presidenti, Rocco Guarino e Piero Marrese - per evitare "discriminazioni territoriali e avvicinare i residenti ai luoghi individuati per la somministrazione".

Con 12 Comuni in zona rossa e la speranza di passare presto - ma quanto presto non è facile da dire - dall'arancione al giallo, la Basilicata oggi non ha ricevuto notizie tutte confortanti dal bollettino della task force: sono morte di covid altre sei persone, anche se 105 sono guarite (sono 16.642 coloro che hanno superato la malattia e 509, in totale, i morti). I lucani positivi sono 5.897, dei quali 5.726 sono in isolamento domiciliare. Le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera sono 171, nove delle quali (cinque a Potenza e quattro a Matera) sono in terapia intensiva. (ANSA).