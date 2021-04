ANSA-IL-PUNTO/COVID: target Basilicata 3.100 dosi di vaccino al giorno

(ANSA) - POTENZA, 20 APR - In un giorno 3.100 vaccini, 21.700 in una settimana: è il target assegnato alla Basilicata per il periodo compreso tra il 16 e il 22 aprile dal Commissario per l'emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Un obiettivo che potrebbe essere nettamente superato visto che il governatore lucano, Vito Bardi, ha segnalato che ieri le inoculazioni sono state 4.194. Un dato che, per il secondo giorno consecutivo, ha consegnato alla Basilicata il primo posto tra le Regioni per la percentuale di popolazione vaccinata nelle ultime 24 ore. "E - ha twittato il governatore lucano - possiamo fare ancora meglio". Secondo quanto riporta il sito del Governo, aggiornato alle ore 17.13, finora in Basilicata sono state somministrate 137.168 dosi, l'81,9 per cento delle 167.405 consegnate.

In attesa dell'arrivo, o per meglio dire del ritorno in Basilicata del lucano Figliuolo, previsto per giovedì prossimo, 22 aprile, oggi, rispetto agli ultimi giorni, è stato registrato un significativo calo dei contagi. Ieri, infatti, sono stati analizzati 1.614 tamponi molecolari: 149 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 144 appartengono a residenti in regione. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati cinque decessi (ma due risalgono al 16 e al 17 aprile) con il totale delle vittime lucane salito quindi a 484. Con 98 nuove guarigioni (in totale 15.819), il numero dei lucani attualmente positivi è di 5.548 (5.366 in isolamento domiciliare). Sono 182 le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali però solo dieci in terapia intensiva, sei all'ospedale San Carlo di Potenza e quattro al Madonna delle Grazie di Matera. La pressione ospedaliera resta quindi sotto controllo: un altro aspetto che potrebbe essere determinante nell'assegnazione alla Basilicata della zona gialla dal prossimo 26 aprile. (ANSA).