ANSA-IL-PUNTO/COVID: Basilicata, AstraZeneca agli over 75

(ANSA) - POTENZA, 13 APR - In Basilicata, oggi, diverse centinaia di persone tra i 75 e i 79 anni, senza che avessero prenotato, si sono vaccinate con AstraZeneca: nelle tende del Qatar allestite nei pressi degli ospedali di Potenza e Matera le operazioni sono procedute molto più regolarmente rispetto a ieri. Del resto, 24 ore in più hanno permesso di organizzare meglio il deflusso, anche in conseguenza della decisione per la giornata odierna del presidente della Regione, Vito Bardi, di perimetrare la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione agli over 75. Domani toccherà, sempre senza prenotazioni, alle persone tra i 70 e i 74 anni, mentre quelle tra i 60 e i 69, che ieri avrebbero potuto vaccinarsi senza prenotazioni, dovranno aspettare ancora un po'.

E, attraverso i social, il governatore lucano ha invitato i lucani a "ad accompagnare parenti, zii e nonni alle tende del Qatar di Matera (e di Potenza): le dosi AstraZeneca ci sono.

Solo con la vaccinazione di massa - ha aggiunto Bardi - può ripartire la vita della nostra terra".

La campagna vaccinale va avanti anche in Basilicata, ma non si fermano i contagi, come dimostrato anche dai casi scoperti in un asilo nido privato di Potenza, con la positività di due bambini e di tre adulti e la conseguente quarantena delle loro famiglie. "Segnali" di presenza arrivano inoltre anche da alcune scuole lucane.

Gli ultimi numeri lucani della pandemia hanno quindi detto che ieri sono stati analizzati 1.460 tamponi molecolari: 184 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 179 appartengono a residenti in regione. Nelle ultime 24 ore la task force regionale ha registrato altri tre decessi con il totale delle vittime lucane salito a 474. Scende da 190 a 181 il numero delle persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali solo 12 (una in meno di ieri) in terapia intensiva, cinque all'ospedale San Carlo di Potenza e sette al Madonna delle Grazie di Matera. Con 80 nuove (in totale 15.227), il numero dei lucani attualmente positivi è di 5.003 (4.822 in isolamento domiciliare). (ANSA).