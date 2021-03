ANSA-IL-PUNTO/COVID: prima dose a 10% lucani aventi diritto

(ANSA) - POTENZA, 24 MAR - In un giorno nel quale la Basilicata (zona arancione dallo scorso 16 marzo) ha registrato dieci decessi per covid-19 (nove di persone residenti in regione), un segnale di speranza è arrivato dalle parole del presidente della Giunta lucana, Vito Bardi: "Abbiamo superato la quota del 10% della popolazione avente diritto al vaccino (dai 16 anni in su) che ha avuto almeno la prima dose". E oggi sono state inviate altre duemila dosi del siero Pfizer.

Subito dopo, però, il governatore ha messo in evidenza che "è ancora troppo poco: ho chiesto ancora una volta ad Asp (Azienda sanitaria di Potenza) e ad Asm (Azienda sanitaria di Matera) di accelerare, soprattutto per i soggetti più fragili. Confermo l'impegno - ha proseguito Bardi - di somministrare la prima dose del vaccino Pfizer a tutti gli over 80 di tutti i Comuni della Basilicata, entro il 3 aprile", anche grazie alle duemila dosi inviate dal commissario straordinario per l'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Nel suo post, Bardi ha inoltre sottolineato che "alle ore 17 di oggi, dal portale somministrazioni di Poste (da non confondere assolutamente con il portale vaccinazioni, sempre di Poste, che partirà successivamente alla fine della campagna per gli over 80) in Basilicata il 53,1% degli over 80 (il 57,5% degli over 90) ha ricevuto la prima dose di vaccino e il 35,3% ha ricevuto anche la seconda dose (41,3% per gli over 90)".

Intanto, oggi "sono partite - ha reso noto il presidente della Regione - le vaccinazioni nei comuni di Acerenza, Tramutola, Atella, Castronuovo, Trecchina, Pomarico e Salandra.

Abbiamo inoltre iniziato le vaccinazioni domiciliari ai pazienti intrasportabili di Potenza. Domani, invece, sarà il turno di Castelmezzano, Abriola, Roccanova, Castelluccio superiore, Viggianello (assistenza domiciliare), Pisticci, Montescaglioso".

(ANSA).