ANSA-IL-PUNTO/COVID: l'Rt a 0.83, Basilicata in zona gialla

(ANSA) - POTENZA, 08 GEN - Con l'Rt a 0,83, da lunedì prossimo 11 gennaio, la Basilicata tornerà in zona gialla. Dal monitoraggio sull'emergenza coronavirus dell'Istituto superiore di Sanità è emerso che in una settimana l'indice lucano di contagiosità è sceso da 1,09 a 0,83: tutto ciò, collegato ai numeri sulla pressione ospedaliera ben al di sotto della soglia d'allerta, ha permesso alla Basilicata di non diventare, come sembrava certo fino a qualche giorno fa, zona arancione.

E ora si attende la decisione del presidente della Giunta lucana, Vito Bardi (centrodestra), sul rientro in aula, con il 50 per cento di didattica a distanza, per le scuole superiori lucane, che, a questo punto, potrebbe avvenire proprio l'11 gennaio. (ANSA).