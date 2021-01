ANSA-IL-PUNTO/COVID: Bardi, in Basilicata "sotto controllo"

(ANSA) - POTENZA, 05 GEN - "Sotto controllo": è la situazione dell'epidemia di covid-19 in Basilicata, secondo il presidente della Regione, Vito Bardi, che ha fatto riferimento anche alla situazione delle terapie intensive e degli altri reparti ospedalieri coinvolti, giungendo ad "escludere il rischio per la Basilicata di entrare in zona rossa". Il governatore ha analizzato la situazione oggi, a Potenza, parlando con i giornalisti dopo aver inaugurato un padiglione dell'ospedale da campo donato all'Italia dal Qatar. (ANSA).