ANSA-IL-PUNTO/COVID: la Basilicata in ansia per Matera

(ANSA) - POTENZA, 06 NOV - Dopo un giorno di relativa tregua, la Basilicata deve fare di nuovo i conti con un nuovo balzo di contagi da coronavirus: su 1.461 tamponi analizzati 274 sono risultati positivi al coronavirus, rispetto ai 167 su 1.615 delle 24 ore precedenti. E preoccupa soprattutto la situazione della città di Matera che ha fatto registrare 59 dei 244 casi che riguardano persone residenti in Basilicata. Tra le altre notizie negative devono essere inserite anche quelle di tre nuovi decessi (in totale sono 59 le vittime lucane) e dell'aumento dei ricoverati (da 106 a 116 con 16 persone in terapia intensiva); tra quelle positive 32 guarigioni (in totale 699). (ANSA).