ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Basilicata record positivi, a 112

(ANSA) - POTENZA, 23 OTT - Il superamento, per la prima volta dall'inizio dell'emergenza, di 100 nuovi positivi è la notizia del giorno in Basilicata, nella battaglia contro il covid-19: per la precisione, ne sono emersi 112 sui 1.434 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore. La cifra non era mai stata raggiunta neanche nei giorni "caldi" di marzo e aprile, particolare che ne sottolinea l'importanza, quanto meno come dato statistico.

Ma c'è un altro elemento che fa ritenere che i nuovi 112 positivi siano la dimostrazione che l'epidemia sembra rafforzarsi anche in Basilicata: in una riunione del gruppo che gestisce l'emergenza - presieduta dallo stesso governatore, Vito Bardi - è stato deciso di "valutare l'individuazione di ulteriori strutture da destinare ai ricoveri dei pazienti positivi al covid-19 asintomatici e paucisintomatici". Ma contro la giunta regionale si sono levate anche oggi critiche e riserve, in particolare dai tre consiglieri regionali del M5s e dai sindacati dei Vigili del fuoco aderenti a Cgil, Cisl e Uil.

(ANSA).