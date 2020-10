ANSA-IL-PUNTO/COVID:rallenta aumento positivi in Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 14 OTT - Per il secondo giorno consecutivo, non hanno superato la doppia cifra i numeri dei contagi di coronavirus in Basilicata. Infatti, anche se il totale dei nuovi casi è di 21 su 968 tamponi analizzati, va sottolineato che 12 riguardano persone pugliesi, che hanno eseguito il test in provincia di Matera.

Oggi, intanto, è cominciata la distribuzione dei vaccini influenzali. "Nei prossimi giorni, con gradualità e in accordo con i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta - ha evidenziato l'assessore regionale alla sanità, Rocco Leone - si inizierà la vaccinazione alle categorie a rischio come anziani e bambini, e a tutti coloro che vogliono evitare l'influenza".

(ANSA).