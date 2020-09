Turiste violentate:"niente 113, non rovinate la festa"

(ANSA) - MATERA, 11 SET - "Non rovinate la festa. Non chiamate la Polizia perché questa è la festa di un mio amico".

Così - secondo quanto riportato in un verbale che fa parte dell'ordinanza firmata dal gip di Matera, Angelo Onorati - una delle partecipanti al party si sarebbe rivolta a un parente di una delle due ragazzine violentate da un branco di otto giovani che, nella notte tra il 7 e l'8 settembre scorso, si era recato nella villa di Marconia di Pisticci (Matera) dopo aver saputo degli abusi sessuali subiti dalla 16enne e dalla 15enne. (ANSA).