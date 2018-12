Consiglio Vda, ok bilancio e finanziaria

Il Consiglio regionale ha varato nel tardo pomeriggio di oggi il disegno di legge di stabilità finanziaria e il bilancio di previsione triennale con 18 voti a favore. Hanno votato a favore Uv, Uvp, Alpe, Pnv, Stella Alpina ed Emily Rini. Lega e Mouv si sono astenuti. Hanno votato contro il Movimento 5 stelle e Impegno civico. Il bilancio regionale pareggia nell'importo complessivo di 1 miliardo 470 milioni di euro per il 2019, 1 miliardo 394 milioni per il 2020 e 1 miliardo 897 milioni per il 2021.