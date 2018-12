Aggravi, no a nuove linee bilancio

"Negli emendamenti presentati e nelle modifiche al Defr si evidenziano alcune tracce di una linea politica in contrasto con quanto da noi sino ad oggi fatto. L'aver proposto, come primo emendamento, l'abrogazione dell'agevolazione Irpef ne è l'esempio principale". Lo ha dichiarato Stefano Aggravi (Lega Vallée d'Aoste), intervenendo in aula sul disegno di legge per la formazione del bilancio regionale come relatore di minoranza.

"Riteniamo - ha aggiunto - che la stagione della cosiddetta redistribuzione non possa, non debba, più avvenire per mano pubblica e soprattutto crediamo che il primo costo che spesso subiscono i cittadini e/o le imprese sia proprio quello dell'accesso agli aiuti. La nostra manovra rappresentava il primo tentativo concreto di invertire la rotta verso un nuovo modello di fiscalità regionale". In merito all'ospedale, Aggravi si chiede "perchè non dare corso ad una più ampia valutazione del progetto e dei bisogni della comunità?".