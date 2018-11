Lega e Mouv' aprono tavolo consultazioni

Lega VdA e Mouv' aprono un tavolo di consultazioni "per esplorare la possibilità di concludere un contratto di governo con le segreterie politiche o con i singoli consiglieri che desiderano impegnarsi nella prosecuzione del cambiamento della Valle d'Aosta". E' quanto si legge in una nota dei due gruppi consiliari. "Insieme con le rispettive forze politiche, nel rispetto delle proprie identità politiche, e sulla base del programma condiviso a inizio legislatura" i gruppi "prendono atto delle dimissioni di alcuni Assessori" e "desiderano rivendicare il percorso fin qui intrapreso con determinazione e coerenza, improntato a un nuovo assetto del "sistema Valle d'Aosta", che ad oggi ha già portato a numerosi risultati raggiunti, dalla chiusura del contenzioso fiscale, che porterà 130 mln ai valdostani, alle importanti decisioni sulla scuola polmone, dal rinnovo dei contratti del pubblico impiego al processo di risanamento del Casinò senza ulteriori fondi pubblici ed ingerenze partitiche".

"Alla luce di questo - affermano i consiglieri di Lega VdA e Mouv' -, desideriamo riaffermare con forza la necessità di proseguire sul percorso iniziato il 20 maggio, certi di non aver mai eluso i principi ispiratori di quel progetto di risanamento della nostra Regione, e desiderosi di rispondere alla crisi politica ricomponendo al più presto una diversa maggioranza regionale di scopo e, quindi, a tempo". In relazione a quanto avvenuto ieri "è evidente che i problemi di coesione registrati sono da attribuirsi all'atteggiamento di ben specifici gruppi politici e singoli soggetti, probabilmente convinti di ammantare, sotto la parola cambiamento, la realizzazione di progetti personali diversi dal bene comune".