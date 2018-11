Assessore Restano pronto a dimissioni

L'assessore regionale al turismo, sport, commercio e trasporti, Claudio Restano, è pronto a dimettersi. Lo ha comunicato Pour notre vallée, precisando che lo stesso, "con l'intento di favorire la soluzione della crisi", ha messo a disposizione del movimento la sua carica. "Pour Notre Vallée - si legge in una nota - si dichiara disponibile ad aprire un dibattito che sia positivo e, soprattutto, che possa risolvere in tempi rapidi e definitivi la crisi politica.".

Inoltre "auspica che i movimenti politici, cui ora è in capo la responsabilità di trovare una soluzione a questa crisi, possano avviare un confronto politico sereno e volto a creare una maggioranza che dia stabilità alla Valle d'Aosta". Prima di lui si sono dimessi gli assessori Chantal Certan e Stefano Borrello.