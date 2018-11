Spelgatti,ora ragionare su Governo scopo

"Ora dovremo ragionare su un Governo di scopo, vedremo cosa si potrà fare. Con l'Union valdotaine non c'è nessun dialogo per il momento, dovremo parlare con la nostra base prima di fare qualsiasi ragionamento in tal senso". Lo ha detto il presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti, commentando le dimissioni dell'assesore Chantal Certan e dell'ufficio di presidenza. "Finalmente - ha aggiunto - Alpe è uscita allo scoperto, sono tre mesi che invocavamo le dimissioni. Adesso si apre una nuova fase, la nostra posizione è chiara: bisogna andare avanti per il cambiamento. Noi non ci siamo mai piegati alle logiche del vecchio sistema e questo è il risultato".