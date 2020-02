Coronavirus, negativo caso sospetto Vda

E' negativo uno dei quattro casi sospetti di Coronavirus in Valle d'Aosta. Lo hanno comunicato le autorità, ricevuto l'esito dei tamponi, durante una conferenza stampa nella sede della Protezione civile valdostana. I casi sospetti sono saliti a cinque. "Sono tutti in buona salute e hanno una sintomatologia lieve" ha detto Luca Montagnani, direttore del Dipartimento emergenza, anestesia e rianimazione dell'Usl Vda. Per gestire l'emergenza sono stati allestiti due tendoni della protezione civile nel piazzale dell'ospedale Parini di Aosta.