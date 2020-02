Coronavirus, no a stop Schengen

L'eventualità di ripristinare i controlli alle frontiere in deroga a Schengen per il Coronavirus è stata esaminata oggi nel corso di una riunione con il premier Conte alla Protezione civile con il premier Giuseppe Conte, i ministri ed alcuni governatori in telecollegamento. Dalla discussione è emerso che "sebbene ci sia una praticabilità giuridica, non sussiste la sostenibilità pratica per una tale sospensione. E in ogni caso - aggiunge la Protezione civile - tale misura non garantirebbe nessuna efficacia cautelativa".

Molti governatori "hanno manifestato preoccupazione per la mobilità dei cittadini italiani pendolari transfrontalieri" ed il Governo ha proposto una riunione con i ministri della Salute dei Paesi confinanti con l'obiettivo di "arrivare a condividere linee d'azione comuni".