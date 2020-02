Albergatori Vda, fioccano disdette

"In queste ultime ore stanno arrivando numerose disdette per soggiorni in Valle d'Aosta nelle prossime settimane. Sia da italiani sia da stranieri. La situazione sta diventando veramente pesante". Lo ha detto Filippo Gérard, presidente degli albergatori valdostani, in merito all'emergenza Coronavirus. "Basta andare sui portali di prenotazione - aggiunge - per vedere che vi sono moltissime camere disponibili in più rispetto solo a ieri mattina. Tutti gli albergatori sul territorio mi segnalano continue cancellazioni. In alcuni casi i clienti stanno addirittura chiedendo se le nostre strutture sono ancora aperte".

"E' indubbio che se nel breve termine la situazione di emergenza e l'allarmismo non dovessero rientrare, la stagione invernale in corso potrebbe irrimediabilmente essere compromessa e, in parte, anche la prossima stagione estiva, importantissima per tante località valdostane e per alcune realtà a noi associate come i rifugi e i campeggi" continua Filippo Gérard. "A tale riguardo - conclude - andranno nel caso fatte delle valutazioni su eventuali misure economiche straordinarie anticrisi dedicate alle imprese turistiche che hanno esposizioni finanziarie importanti e costi di gestione in continuo aumento".